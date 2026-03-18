Atelier Scrapbooking-Carterie Manufactory Le Havre
Atelier Scrapbooking-Carterie Manufactory Le Havre mardi 7 avril 2026.
Atelier Scrapbooking-Carterie
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:00:00
fin : 2026-04-07 16:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Manufactory vous propose un atelier Scrapbooking où vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et créer des œuvres uniques qui captureront vos plus beaux souvenirs !
Pour les adultes Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Scrapbooking-Carterie
L’événement Atelier Scrapbooking-Carterie Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie