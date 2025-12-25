Atelier scrapbooking « cartes de vœux », Bibliothèque Amélie Paris

Les bibliothécaires vous proposent un atelier scrapbooking pour petits et grands.

A partir de 8 ans

A l’aide de notre découpeuse vinyle et d’un peu d’imagination, viens créer tes propres cartes de vœux personnalisées.

Le samedi 10 janvier 2026

de 15h00 à 15h00

gratuit

Inscription par mail à bibliotheque.amelie@paris.fr ou par téléphone au 01 47 05 89 66

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



