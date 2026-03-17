Atelier scrapbooking Equeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin

Atelier scrapbooking

Equeurdreville-Hainneville 4 rue du Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-04-01 16:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez l’art créatif de la mise en page et de la décoration d’albums photos, junk journal, carnet de voyage. .

Equeurdreville-Hainneville 4 rue du Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 7 71 62 65 01

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English : Atelier scrapbooking

L’événement Atelier scrapbooking Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin