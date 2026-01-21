Atelier Scrapbooking création carte déco et marque-page. Maison de la Nature Le Château-d’Oléron

Atelier Scrapbooking création carte déco et marque-page.

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

A partir de 6 ans

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Venez créer votre carte déco souvenir avec des recyclages de magazine et des éléments naturels de vos choix (coquillage, algues, plantes…). Création d’un marque page.

Réservation obligatoire.

Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

English : Scrapbooking workshop: creation of decorative cards and bookmarks.

Come and create your own memory card using recycled magazines and the natural elements of your choice (shells, seaweed, plants…). Creation of a bookmark.

Reservations required.

