Atelier Scrapbooking création carte déco et marque-page. Maison de la Nature Le Château-d’Oléron
Atelier Scrapbooking création carte déco et marque-page. Maison de la Nature Le Château-d’Oléron mardi 3 mars 2026.
Atelier Scrapbooking création carte déco et marque-page.
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
A partir de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
Venez créer votre carte déco souvenir avec des recyclages de magazine et des éléments naturels de vos choix (coquillage, algues, plantes…). Création d’un marque page.
Réservation obligatoire.
.
Maison de la Nature 2 Route des huîtres Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scrapbooking workshop: creation of decorative cards and bookmarks.
Come and create your own memory card using recycled magazines and the natural elements of your choice (shells, seaweed, plants…). Creation of a bookmark.
Reservations required.
L’événement Atelier Scrapbooking création carte déco et marque-page. Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes