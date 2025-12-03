Atelier scrapbooking de Noël

Bellegarde Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Scrapbooking de Noël

Atelier scrapbooking de Noël à 14h. Ateleir ouvert à partir de 8 ans. Sur réservation. Tarif 5€. Durée 2h. Tel. 02 38 90 45 78 .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 45 78

English :

Christmas Scrapbooking

German :

Scrapbooking zu Weihnachten

Italiano :

Scrapbooking natalizio

Espanol :

Álbumes de recortes de Navidad

L’événement Atelier scrapbooking de Noël Bellegarde a été mis à jour le 2025-11-06 par OT GATINAIS SUD