Atelier Scrapbooking Centre social Viva Sioule Ébreuil

Atelier Scrapbooking

Centre social Viva Sioule 17 place de la gare Ébreuil Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

pour les non-adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Venez fabriquer une carte ou une page photo personnalisée lors de cet atelier convivial. Apprenez les techniques du scrapbooking dans une ambiance chaleureuse et repartez avec votre création unique.

.

Centre social Viva Sioule 17 place de la gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80 contact@vivasioule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and make a personalized card or photo page in this friendly workshop. Learn scrapbooking techniques in a friendly atmosphere and leave with your own unique creation.

L’événement Atelier Scrapbooking Ébreuil a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule