Atelier Scrapbooking Centre social Viva Sioule Ébreuil
Centre social Viva Sioule 17 place de la gare Ébreuil Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
pour les non-adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-16 16:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Venez fabriquer une carte ou une page photo personnalisée lors de cet atelier convivial. Apprenez les techniques du scrapbooking dans une ambiance chaleureuse et repartez avec votre création unique.
Centre social Viva Sioule 17 place de la gare Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 74 80 contact@vivasioule.fr
English :
Come and make a personalized card or photo page in this friendly workshop. Learn scrapbooking techniques in a friendly atmosphere and leave with your own unique creation.
L’événement Atelier Scrapbooking Ébreuil a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule