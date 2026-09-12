Atelier scrapbooking Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Lamballe · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Atelier scrapbooking
Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
En lien avec l’exposition, créez votre carnet de route grâce au scrapbooking . N’hésitez pas à apporter de vieilles cartes postales. Tout public à partir de 8ans.
Avec la participation de Fanette .
Bibliothèque de Lamballe 14 rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
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English :
L’événement Atelier scrapbooking Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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