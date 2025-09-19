Atelier Scrapbooking Manufactory Le Havre

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 16:00:00

2025-09-19

Manufactory vous propose un atelier Scrapbooking où vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et créer des œuvres uniques qui captureront vos plus beaux souvenirs !

Pour les adultes Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

