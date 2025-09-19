Atelier Scrapbooking Manufactory Le Havre
Atelier Scrapbooking Manufactory Le Havre vendredi 19 septembre 2025.
Atelier Scrapbooking
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-19 16:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Manufactory vous propose un atelier Scrapbooking où vous pourrez laisser libre cours à votre imagination et créer des œuvres uniques qui captureront vos plus beaux souvenirs !
Pour les adultes Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
English : Atelier Scrapbooking
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Scrapbooking Le Havre a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie