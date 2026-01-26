Atelier Scrapbooking le mois de la nature en éveil Saint-Martin-sur-Ocre
Saint-Martin-sur-Ocre Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Vous réaliserez une page incluant diverses techniques de scrapbooking sur le thème des fleurs. Atelier à 14h, accessible aux débutants. Places limitées. Inscriptions avant le 7 mars 2026. Kit complet fourni et matériel à disposition. Réservation en ligne sur https://www.creascrapbysyl.com/book-online 30 .
Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 46 14 98 91 creascrapbysyl@gmail.com
