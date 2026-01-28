Atelier Scrapbooking Moulins-sur-Céphons

Atelier Scrapbooking

Atelier Scrapbooking Moulins-sur-Céphons samedi 7 février 2026.

Atelier Scrapbooking

Moulins-sur-Céphons Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Atelier scrapbooking
La médiathèque de Moulins-sur-Céphons vous propose un atelier scrapbooking animé par Laurence Lafitte.
Venez découvrir ou perfectionner cette activité créative et repartez avec vos propres réalisations dans une ambiance conviviale.

Atelier ouvert à tous, sur inscription auprès de la médiathèque.   .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15  mediathequemoulinssurcephons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Scrapbooking workshop

L’événement Atelier Scrapbooking Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Levroux