Atelier Scrapbooking Moulins-sur-Céphons

La médiathèque de Moulins-sur-Céphons vous propose un atelier scrapbooking animé par Laurence Lafitte.
Venez découvrir ou perfectionner cette activité créative et repartez avec vos propres réalisations dans une ambiance conviviale.
Atelier ouvert à tous, sur inscription auprès de la médiathèque. .
Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15 mediathequemoulinssurcephons@gmail.com
English :
Scrapbooking workshop
