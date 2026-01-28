Atelier Scrapbooking Moulins-sur-Céphons

Atelier Scrapbooking

Atelier scrapbooking

La médiathèque de Moulins-sur-Céphons vous propose un atelier scrapbooking animé par Laurence Lafitte.

Venez découvrir ou perfectionner cette activité créative et repartez avec vos propres réalisations dans une ambiance conviviale.

Atelier ouvert à tous, sur inscription auprès de la médiathèque. .

Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15 mediathequemoulinssurcephons@gmail.com

English :

Scrapbooking workshop

