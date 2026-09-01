Atelier Scrapbooking La Fabrique Collective Ornans
mercredi 23 septembre 2026 · La Fabrique Collective · Ornans
Informations pratiques
Ornans
Atelier Scrapbooking
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-07
Atelier scrapbooking : cartes, mini albums, pages de scrapbooking… .
La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
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English : Atelier Scrapbooking
L’événement Atelier Scrapbooking Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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