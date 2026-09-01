Atelier Scrapbooking La Fabrique Collective Ornans

Informations pratiques

Ornans

Atelier Scrapbooking

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-07

Atelier scrapbooking : cartes, mini albums, pages de scrapbooking… .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Atelier Scrapbooking

L’événement Atelier Scrapbooking Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)