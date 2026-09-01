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AGENDA · Ornans

Atelier Scrapbooking La Fabrique Collective Ornans

mercredi 23 septembre 2026 · La Fabrique Collective · Ornans

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La Fabrique Collective
Adresse
5 Rue Saint-Laurent
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
Tarif réduit Tarif abonné

Ornans

Atelier Scrapbooking

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:00:00
fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :
2026-09-23 2026-10-07

Atelier scrapbooking : cartes, mini albums, pages de scrapbooking…   .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32  lafabriquecollective@ornans.fr

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English : Atelier Scrapbooking

L’événement Atelier Scrapbooking Ornans a été mis à jour le 2026-09-07 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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