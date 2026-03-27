Atelier scrapbooking panier de Pâques Bistrot du charcutier Peyrus

Atelier scrapbooking panier de Pâques

Bistrot du charcutier 950 route des Limouches Peyrus Drôme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 15:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

A l’occasion de Pâques, venez confectionner votre panier de Pâques façon scrapbooking (en papier, avec des éléments de décoration). Seul(e) ou avec votre enfant de plus de 6 ans.

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Bistrot du charcutier 950 route des Limouches Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 60 73 85 indigo07@hotmail.fr

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English :

For Easter, come and make your own scrapbooking-style Easter basket (in paper, with decorative elements). On your own or with your child over 6.

L’événement Atelier scrapbooking panier de Pâques Peyrus a été mis à jour le 2026-03-27 par Valence Romans Tourisme