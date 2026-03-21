ATELIER SCRAPBOOKING

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 15 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23

fin : 2026-03-23

Date(s) :

2026-03-23

Venez réaliser des petits projets créatifs avec le scrapbooking ! 6 personnes maximum. Inscription conseillée. Ateliers ouvert aux adultes et enfants. Possibilité de s’inscrire par trimestre ou de participer ponctuellement.

Venez réaliser des petits projets créatifs avec le scrapbooking dans la salle du foyer rural (au-dessus de la crèche). 6 personnes maximum. Inscription conseillée.

Lundi, 23 mars, venez réaliser de jolies petites boîtes crackers pour Pâques afin d’y mettre vos chocolats ou vos biscuits !

Tarifs Adultes 20 € par trimestre ou 5 € par séance Enfants 15 € par trimestre ou 3 € par séance + adhésion au foyer rural. .

Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 7 60 37 04 04 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

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English :

Come and make small creative projects with scrapbooking! 6 people maximum. Registration recommended. Workshops open to adults and children. Registration by trimester or one-off participation possible.

L’événement ATELIER SCRAPBOOKING Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère