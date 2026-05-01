ATELIER SCRAPBOOKING Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER SCRAPBOOKING Saint-Étienne-Vallée-Française vendredi 22 mai 2026.
Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER SCRAPBOOKING
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – 15 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez réaliser des petits projets créatifs avec le scrapbooking ! 6 personnes maximum. Inscription conseillée. Ateliers ouvert aux adultes et enfants. Possibilité de s’inscrire par trimestre ou de participer ponctuellement.
Venez réaliser des petits projets créatifs avec le scrapbooking dans la salle du foyer rural (au-dessus de la crèche). 6 personnes maximum. Inscription conseillée.
Vendredi, 22 mai, venez réaliser un superbe éventail pour vous donner un coup de frais lors des futurs chaleurs !
Tarifs Adultes 20 € par trimestre ou 5 € par séance Enfants 15 € par trimestre ou 3 € par séance + adhésion au foyer rural. .
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 83 53 03 36 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and make small creative projects with scrapbooking! 6 people maximum. Registration recommended. Workshops open to adults and children. Registration by trimester or one-off participation possible.
L’événement ATELIER SCRAPBOOKING Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Saint-Étienne-Vallée-Française (Lozère)
- FESTIVAL DU VIVANT DÉAMBULATION MASQUÉE ET MUSICALE Saint-Étienne-Vallée-Française 19 mai 2026
- CONCOURS-CONSEILS Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 7 juin 2026
- CINÉCO LA MAISON DES FEMMES Saint-Étienne-Vallée-Française 7 juin 2026
- VIDE-GRENIER & ECOCITOYENNETÉ Saint-Étienne-Vallée-Française 13 juin 2026
- EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ 2026 À LA DÉCOUVERTE D’UNE CHÂTAIGNERAIE Saint-Étienne-Vallée-Française 27 juin 2026