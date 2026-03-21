Atelier Scrapbooking

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-22

Atelier scrapbooking

Atelier Avril

Au choix pour le même projet.

Vous avez un petit aperçu sur le panneau du projet que je commence déjà à vous concocter.

Le thème pourra être varié, nature, oiseaux, balade…

Ce mini mini pourra contenir 10 photos format paysage.

Mes ateliers

Places limitées à 6 personnes

De nouvelles astuces à chaque fois

Créativité et convivialité

Vous repartez avec votre projet terminé

Un prix mini pour plus de 2h30 de prestation avec de jolis kits pour créer de A à Z votre projet

A vos inscriptions jusqu’au 13 avril 2026. 30 .

Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 46 14 98 91 creascrapbysyl@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Scrapbooking workshop

L’événement Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-03-21 par ADRT45