Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre
Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre samedi 18 avril 2026.
Atelier Scrapbooking
Saint-Martin-sur-Ocre Loiret
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-22
Atelier scrapbooking
Atelier Avril
Au choix pour le même projet.
Vous avez un petit aperçu sur le panneau du projet que je commence déjà à vous concocter.
Le thème pourra être varié, nature, oiseaux, balade…
Ce mini mini pourra contenir 10 photos format paysage.
Mes ateliers
Places limitées à 6 personnes
De nouvelles astuces à chaque fois
Créativité et convivialité
Vous repartez avec votre projet terminé
Un prix mini pour plus de 2h30 de prestation avec de jolis kits pour créer de A à Z votre projet
A vos inscriptions jusqu’au 13 avril 2026. 30 .
Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 46 14 98 91 creascrapbysyl@gmail.com
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English :
Scrapbooking workshop
L’événement Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-03-21 par ADRT45