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AGENDA · Saint-Martin-sur-Ocre

Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Martin-sur-Ocre

Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
45500 Saint-Martin-sur-Ocre
Département
Loiret
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Saint-Martin-sur-Ocre

Atelier Scrapbooking

Saint-Martin-sur-Ocre Loiret

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :
2026-09-26

30  .

Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire   creascrapbysyl@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45