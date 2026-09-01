AGENDA · Saint-Martin-sur-Ocre
Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Martin-sur-Ocre
Informations pratiques
Saint-Martin-sur-Ocre
Atelier Scrapbooking
Saint-Martin-sur-Ocre Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
30 .
Saint-Martin-sur-Ocre 45500 Loiret Centre-Val de Loire creascrapbysyl@gmail.com
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English :
L’événement Atelier Scrapbooking Saint-Martin-sur-Ocre a été mis à jour le 2026-09-01 par ADRT45