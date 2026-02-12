Atelier scrapbooking | Sur le thème du printemps Médiathèque municipale Issigeac
Atelier scrapbooking | Sur le thème du printemps Médiathèque municipale Issigeac jeudi 9 avril 2026.
Atelier scrapbooking | Sur le thème du printemps
Médiathèque municipale Chemin des Écoliers Issigeac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 10:00:00
fin : 2026-04-09 12:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, nous vous proposons des ateliers scrapbooking sur le thème du Printemps .
Venez avec une ou plusieurs photos représentant ce thème et nous vous prêterons tout le matériel nécessaire pour l’embellir et en faire une création unique qui vous ressemble.
Nos ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 6/7 ans accompagnés d’un parent et aux adultes de tout âge.
Réservez vos places auprès de la médiathèque et venez passer un beau moment créatif. .
Médiathèque municipale Chemin des Écoliers Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 94 31 mediatheque@mairie-issigeac.fr
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English : Atelier scrapbooking | Sur le thème du printemps
L’événement Atelier scrapbooking | Sur le thème du printemps Issigeac a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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