Atelier Scratch Bibliothèque Valeyre Paris

Apprenez à programmer facilement grâce au programme Scratch (programmation par blocs), logiciel créé par le célèbre MIT ! Création d’un jeu simple auquel vous pourrez ensuite jouer en ligne !

Accessible à tous dès 8 ans, adultes ou parents/enfants sont les bienvenus !

Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre

Initiation au programme de codage du MiT et création d’un jeu vidéo en ligne

Le mercredi 17 décembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. Ouverture des réservations un mois à l’avance.

Public enfants. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr