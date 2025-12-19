Atelier Scriptorium 6-10 ans Office de Tourisme Paray-le-Monial

Atelier Scriptorium 6-10 ans

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17

Ecrivez votre prénom à la plume et réalisez une enluminure avec la première lettre de votre prénom, tel un moine dans son atelier. .

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

