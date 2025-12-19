Atelier Scriptorium 6-10 ans Office de Tourisme Paray-le-Monial
Atelier Scriptorium 6-10 ans Office de Tourisme Paray-le-Monial mardi 10 février 2026.
Atelier Scriptorium 6-10 ans
Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 15:00:00
fin : 2026-02-10 16:30:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-17
Ecrivez votre prénom à la plume et réalisez une enluminure avec la première lettre de votre prénom, tel un moine dans son atelier. .
Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Scriptorium 6-10 ans
L’événement Atelier Scriptorium 6-10 ans Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-19 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I