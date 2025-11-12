Atelier sculpture cubiste Médiathèque municipale Lalinde
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne
Début : 2025-11-12 15:30:00
fin : 2025-11-12 17:00:00
2025-11-12
La médiathèque vous propose une atelier sculpture à la manière des cubistes.
Accessible aux adultes et enfants dès 7 ans.
Places limitées sur inscription. .
Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
