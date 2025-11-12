Atelier sculpture cubiste Médiathèque municipale Lalinde

Atelier sculpture cubiste

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Début : 2025-11-12 15:30:00

fin : 2025-11-12 17:00:00

2025-11-12

La médiathèque vous propose une atelier sculpture à la manière des cubistes.

Accessible aux adultes et enfants dès 7 ans.

Places limitées sur inscription. .

