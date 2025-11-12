Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier sculpture cubiste Médiathèque municipale Lalinde

Atelier sculpture cubiste

Atelier sculpture cubiste Médiathèque municipale Lalinde mercredi 12 novembre 2025.

Atelier sculpture cubiste

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : 2025-11-12
Début : 2025-11-12 15:30:00
fin : 2025-11-12 17:00:00

Date(s) :
2025-11-12

La médiathèque vous propose une atelier sculpture à la manière des cubistes.
Accessible aux adultes et enfants dès 7 ans.
Places limitées sur inscription.   .

Médiathèque municipale 37 avenue du Général Leclerc Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60  mediatheque@ville-lalinde.fr

