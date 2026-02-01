Atelier sculpture cuillère en bois Cuisery
Atelier sculpture cuillère en bois Cuisery mercredi 11 février 2026.
Atelier sculpture cuillère en bois
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 15:00:00
Date(s) :
2026-02-11
À partir de 16 ans et adultes. Apprenez à lire une planchette de bois pour y voir une future cuillère. À l’aide d’un crayon, dessinez votre propre esquisse, taillez votre bois et enfin, sculptez votre cuillère de vos propres mains ! C’est un bonheur puissant et simple à la fois ! .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
English : Atelier sculpture cuillère en bois
L’événement Atelier sculpture cuillère en bois Cuisery a été mis à jour le 2026-01-30 par Centre EDEN