Atelier sculpture cuillère en bois Cuisery

Atelier sculpture cuillère en bois

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 15:00:00

2026-02-11

À partir de 16 ans et adultes. Apprenez à lire une planchette de bois pour y voir une future cuillère. À l’aide d’un crayon, dessinez votre propre esquisse, taillez votre bois et enfin, sculptez votre cuillère de vos propres mains ! C’est un bonheur puissant et simple à la fois ! .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

