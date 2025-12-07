Atelier sculpture de lutin sur argile Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit – E accès libre En famille, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

A l’occasion du marché de Noël de Saint-Aignan de Grand Lieu, profitez d’un atelier créatif de sculpture sur argile.Découvrez les techniques de base de la sculpture, observez les volumes, laissez parler votre imagination et créez votre propre lutin en argile ! Après la création, place à la décoration : chutes de guirlandes, petits objets de récupération… tout est permis pour donner vie à votre lutin et raconter son histoire de Noël ! Atelier proposé par Lydie Gontier.• Samedi 6 et dimanche 7 décembre, en accès libre de 15h à 18h• Espace Vie Locale• Gratuit – Tout public – Atelier accessible dès 6 ans (accompagné)Retrouvez le programme complet du marché de Noël ici

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr