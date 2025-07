ATELIER SCULPTURE ECO-RESPONSABLE (8-12 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

ATELIER SCULPTURE ECO-RESPONSABLE (8-12 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat mardi 15 juillet 2025.

ATELIER SCULPTURE ECO-RESPONSABLE (8-12 ans)

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat

Début : Mardi 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-29 15:30:00

2025-07-15 2025-07-29 2025-08-12

Parce qu’écologie peut rimer avec créativité, les enfants choisiront, dans un large choix de matériaux de récupération, de quoi créer une sculpture.

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

English :

Because ecology can go hand in hand with creativity, children can choose from a wide range of recycled materials to create a sculpture.

German :

Da Ökologie und Kreativität Hand in Hand gehen können, wählen die Kinder aus einer großen Auswahl an Recyclingmaterialien eine Skulptur aus.

Italiano :

Poiché l’ecologia può andare di pari passo con la creatività, i bambini possono scegliere tra un’ampia gamma di materiali riciclati per creare una scultura.

Espanol :

Porque la ecología puede ir de la mano de la creatividad, los niños pueden elegir entre una amplia gama de materiales reciclados para crear una escultura.

