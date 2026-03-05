Atelier sculpture Fleurs en bois

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 16:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Intervenant Cédric Cortot.

Matériel et bois seront fournis.

Tarifs 11 € adulte, 9 € enfant.

Apprenez à sculpter le bois et réalisez d’incroyables fleurs en bois. .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier sculpture Fleurs en bois

L’événement Atelier sculpture Fleurs en bois Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN