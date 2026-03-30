Atelier sculpture Magsot 23480 FRANSECHES Fransèches

Atelier sculpture 3

Atelier sculpture Magsot 23480 FRANSECHES Fransèches lundi 6 avril 2026.

Atelier sculpture

Magsot 23480 FRANSECHES 3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-06

Initiation à la sculpture. De 3 à 99 ans. Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte.   .

Magsot 23480 FRANSECHES 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 

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English : Atelier sculpture

L’événement Atelier sculpture Fransèches a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Creuse Sud Ouest

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