Atelier Sculpture intuitive Tiers lieu La Roue Chabeuil
Atelier Sculpture intuitive Tiers lieu La Roue Chabeuil dimanche 1 février 2026.
Atelier Sculpture intuitive
Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
par journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-02-01 2026-03-01
Mettre ses mains dans la terre et se laisser faire par la matière. C’est ce que vous propose Marie Noëlle
.
Tiers lieu La Roue 10 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Put your hands in the earth and let yourself be influenced by the material. This is what Marie Noëlle offers you
L’événement Atelier Sculpture intuitive Chabeuil a été mis à jour le 2026-01-07 par Valence Romans Tourisme