Atelier sculpture Place de l’univers Luz-Saint-Sauveur

Quand la neige devient village.

Au cœur de l’hiver, viens construire ton village de montagne enneigé et découvre l’art de la sculpture dans la neige.

Inspiré par l’esprit montagnard et les paysages pyrénéens, façonne maisons, ruelles et reliefs pour donner vie à un village éphémère. Un atelier créatif et convivial, fidèle à l’esprit de la montagne, à partager en famille ou entre amis.

> Atelier ouvert à tous.

> Matériel fourni.

> Sous réserve de conditions d’enneigement favorables. .

English :

When snow becomes a village.

In the heart of winter, come and build your own snow-covered mountain village and discover the art of snow sculpture.

Inspired by the spirit of the mountains and Pyrenean landscapes, shape houses, alleys and reliefs to create an ephemeral village. A creative and convivial workshop, true to the spirit of the mountains, to share with family and friends.

