Atelier sculpture modelage ATELIER PIOKA Plouguerneau

Atelier sculpture modelage

ATELIER PIOKA 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:30:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Plongez les mains dans la terre et laissez parler votre créativité !

Cet atelier est une invitation à explorer la matière, le geste et l’imaginaire, que vous soyez débutant curieux ou créateur confirmé.

A partir d’un thème de saison ou d’une inspiration libre, vous façonnerez une pièce unique de A à Z en utilisant les diverses techniques du modelage.

Forme animale, objet poétique ou utilitaire tout est possible !

La création se prolonge par une décoration à cru, mêlant motifs gravés, empreintes et engobes colorés pour jouer avec les textures, les contrastes et les nuances.

Un moment de création, de lâcher-prise et d’expérimentation pour ressentir la terre, inventer , oser et créer !

A l’issue de l’atelier, je m’occupe du séchage et de la cuisson de votre pièce.

Votre création sera prête à être récupérée ou expédiée environ un mois plus tard . .

ATELIER PIOKA 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 79 23 88 79

