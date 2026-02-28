Atelier sculpture modelage ATELIER PIOKA Plouguerneau
Atelier sculpture modelage ATELIER PIOKA Plouguerneau vendredi 17 avril 2026.
Atelier sculpture modelage
ATELIER PIOKA 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:30:00
fin : 2026-04-17 18:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Plongez les mains dans la terre et laissez parler votre créativité !
Cet atelier est une invitation à explorer la matière, le geste et l’imaginaire, que vous soyez débutant curieux ou créateur confirmé.
A partir d’un thème de saison ou d’une inspiration libre, vous façonnerez une pièce unique de A à Z en utilisant les diverses techniques du modelage.
Forme animale, objet poétique ou utilitaire tout est possible !
La création se prolonge par une décoration à cru, mêlant motifs gravés, empreintes et engobes colorés pour jouer avec les textures, les contrastes et les nuances.
Un moment de création, de lâcher-prise et d’expérimentation pour ressentir la terre, inventer , oser et créer !
A l’issue de l’atelier, je m’occupe du séchage et de la cuisson de votre pièce.
Votre création sera prête à être récupérée ou expédiée environ un mois plus tard . .
ATELIER PIOKA 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 79 23 88 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier sculpture modelage
L’événement Atelier sculpture modelage Plouguerneau a été mis à jour le 2026-02-28 par OT PAYS DES ABERS