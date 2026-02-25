Atelier sculpture portrait Atelier Pioka Plouguerneau

Atelier sculpture portrait

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Début : 2026-03-03 18:30:00

fin : 2026-03-03 21:30:00

2026-03-03

Ce stage de Sculpture propose une immersion dans l’art du portrait en volume à partir d’une photographie.

Sur 3 séances de 3 heures, vous apprendrez à observer, comprendre et traduire les formes du visage pour donner naissance à un portrait expressif et personnel.

Pas à pas, vous travaillerez les proportions, les volumes, les plans, les expressions en abordant les bases de l’anatomie du visage et les techniques du modelage.

L’objectif n’est pas la copie, mais la recherche de justesse, du caractère et de la présence.

Guidé tout au long du processus, chacun avancera à son rythme pour façonner un portrait sensible, en laissant une place à l’interprétation et à l’écriture personnelle.

Un stage exigeant et passionnant, entre observation , précision et créativité et donnera vie à un visage.

A l’issue du stage, je m’occuperai du séchage et de la cuisson de la pièce évidée. .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 79 23 88 79

