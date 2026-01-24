Atelier Sculpture sur bois PEANUTS Atelier Elise Lefebvre Limoges
Atelier Elise Lefebvre 46 Rue de Fontaury Limoges Haute-Vienne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
L’atelier PEANUTS organise un atelier sculpture sur bois ouvert aux adolescents et aux adultes.
Venez apprendre à sculpter votre propre cuillère en bois ! Anna Haie vous fait découvrir les bases et outils de la sculpture sur bois pour réaliser une cuillère en bois massif faite avec vos mains.
Tout le matériel est fourni.
Réservations en ligne. .
