Atelier Sculpture sur citrouille Châteauroux

131 Rue Grande Châteauroux Indre

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-23 15:00:00

Atelier Sculpture sur citrouille (à partir de 8/10 ans) avec Colette Arts et Matières !

Pour petits et grands enfants amusez-vous à transformer vos citrouilles pour Halloween. 25 .

131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86

English :

Pumpkin carving workshop (ages 8/10 and up) with Colette Arts et Matières!

German :

Kürbisschnitzerei-Workshop (ab 8/10 Jahren) mit Colette Arts et Matières!

Italiano :

Laboratorio di intaglio di zucche (da 8/10 anni) con Colette Arts et Matières!

Espanol :

¡Taller de talla de calabazas (a partir de 8/10 años) con Colette Arts et Matières!

