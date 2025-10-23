Atelier Sculpture sur citrouille Châteauroux
Atelier Sculpture sur citrouille Châteauroux jeudi 23 octobre 2025.
Atelier Sculpture sur citrouille
131 Rue Grande Châteauroux Indre
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Atelier Sculpture sur citrouille (à partir de 8/10 ans) avec Colette Arts et Matières !
Pour petits et grands enfants amusez-vous à transformer vos citrouilles pour Halloween. 25 .
131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86
English :
Pumpkin carving workshop (ages 8/10 and up) with Colette Arts et Matières!
German :
Kürbisschnitzerei-Workshop (ab 8/10 Jahren) mit Colette Arts et Matières!
Italiano :
Laboratorio di intaglio di zucche (da 8/10 anni) con Colette Arts et Matières!
Espanol :
¡Taller de talla de calabazas (a partir de 8/10 años) con Colette Arts et Matières!
L’événement Atelier Sculpture sur citrouille Châteauroux a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme