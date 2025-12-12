Atelier sculptures « Les Bienveilleuses » Musée Maurepas Rennes 20 et 21 décembre Ille-et-Vilaine

Visite libre de l’exposition et atelier création de sculptures en argile, « Les bienveilleuses ».

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-21T18:00:00.000+01:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-atelier/atelier-sculptures-les-bienveilleuses

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine