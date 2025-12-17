Atelier Se lancer en micro-entreprise Troyes

Atelier Se lancer en micro-entreprise

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 09:30:00

fin : 2026-01-22 11:30:00

Date(s) :

2026-01-22

Le Rucher Créatif vous propose un atelier dédié à l’entrepreneuriat, animé par Jacky Nguyen, conseiller en création d’entreprise chez BGE Champagne Ardenne.



Au programme

– Les étapes clés pour bien démarrer (Structurer ton idée, l’étude de marché)

– Les choix juridiques et fiscaux à considérer (Business model, statut juridique, stratégie marketing, etc..)

– L’accompagnement et les outils disponibles

– Un temps d’échange pour répondre à vos questions



Un atelier concret et interactif pour vous aider à structurer votre projet et prendre un bon départ ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

