Atelier Se lancer en micro-entreprise Troyes jeudi 22 janvier 2026.
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Début : 2026-01-22 09:30:00
fin : 2026-01-22 11:30:00
2026-01-22
Le Rucher Créatif vous propose un atelier dédié à l’entrepreneuriat, animé par Jacky Nguyen, conseiller en création d’entreprise chez BGE Champagne Ardenne.
Au programme
– Les étapes clés pour bien démarrer (Structurer ton idée, l’étude de marché)
– Les choix juridiques et fiscaux à considérer (Business model, statut juridique, stratégie marketing, etc..)
– L’accompagnement et les outils disponibles
– Un temps d’échange pour répondre à vos questions
Un atelier concret et interactif pour vous aider à structurer votre projet et prendre un bon départ ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est
