Atelier « Se lancer en tant qu’indépendant(e), par où commencer ? » Troyes
Atelier « Se lancer en tant qu’indépendant(e), par où commencer ? »
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2025-09-16 09:00:00
fin : 2025-09-16 12:00:00
Date(s) :
2025-09-16
Vous souhaitez vous lancer en tant qu’indépendant mais ne savez pas par où commencer ?
Le Rucher Créatif vous propose un atelier dédié à l’entrepreneuriat, animé par deux experts
> Jacky Nguyen, conseiller en création d’entreprise chez BGE Champagne Ardenne
> Carole Priout, expert-comptable
Au programme
– Les étapes clés pour bien démarrer (Structurer ton idée, l’étude de marché)
– Les choix juridiques et fiscaux à considérer (Business model, statut juridique, stratégie marketing, etc..)
– L’accompagnement et les outils disponibles
– Un temps d’échange pour répondre à vos questions
Un atelier concret et interactif pour vous aider à structurer votre projet et prendre un bon départ ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
