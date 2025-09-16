Atelier « Se lancer en tant qu’indépendant(e), par où commencer ? » Troyes

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Début : 2025-09-16 09:00:00

fin : 2025-09-16 12:00:00

2025-09-16

Vous souhaitez vous lancer en tant qu’indépendant mais ne savez pas par où commencer ?

Le Rucher Créatif vous propose un atelier dédié à l’entrepreneuriat, animé par deux experts

> Jacky Nguyen, conseiller en création d’entreprise chez BGE Champagne Ardenne

> Carole Priout, expert-comptable



Au programme

– Les étapes clés pour bien démarrer (Structurer ton idée, l’étude de marché)

– Les choix juridiques et fiscaux à considérer (Business model, statut juridique, stratégie marketing, etc..)

– L’accompagnement et les outils disponibles

– Un temps d’échange pour répondre à vos questions



Un atelier concret et interactif pour vous aider à structurer votre projet et prendre un bon départ ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

