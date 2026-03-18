Atelier se protéger des vampires énergétiques

Salle des fêtes Charbogne Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Vous avez l’impression que certaines énergies vous suivent partout ?protégez vous durant un atelier pratique à la salle des fêtes de Charbogne le dimanche 22 mars de 9h à 12h Inscription au 07 49 06 39 11

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Salle des fêtes Charbogne 08130 Ardennes Grand Est +33 7 49 06 39 11

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English :

Do you have the impression that certain energies are following you around? Protect yourself during a practical workshop at the Charbogne village hall on Sunday March 22nd from 9am to 12pm. Registration on 07 49 06 39 11

L’événement Atelier se protéger des vampires énergétiques Charbogne a été mis à jour le 2026-03-16 par Ardennes Tourisme