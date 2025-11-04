Atelier Se relaxer par le mouvement Avrillé

Atelier Se relaxer par le mouvement Avrillé mardi 4 novembre 2025.

Atelier Se relaxer par le mouvement

Salle à côté de la mairie Avrillé Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 10:30:00

fin : 2025-12-09 12:00:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16

.

Salle à côté de la mairie Avrillé 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Se relaxer par le mouvement Avrillé a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral