Atelier se relaxer par le mouvement Talmont-Saint-Hilaire
Atelier se relaxer par le mouvement Talmont-Saint-Hilaire mardi 20 janvier 2026.
Atelier se relaxer par le mouvement
Salle du Moulin des Landes Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 10:30:00
fin : 2026-01-27 12:00:00
Date(s) :
2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10
.
Salle du Moulin des Landes Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier se relaxer par le mouvement Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral