Atelier : se remettre en selle Rue Jean Monnet Pornic

Informations pratiques

Pornic

Atelier : se remettre en selle

Rue Jean Monnet Décathlon village Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18

Ateliers « Se remettre en selle » par Pornic Agglo Pays de Retz

Au programme

Souhaitez-vous reprendre le vélo en toute sérénité ou vous familiariser avec le vélo à assistance électrique (VAE) ? Organisé par Pornic Agglo Pays de Retz et animé par l’association Le Poulp, ce cycle d’ateliers collectifs vous accompagne pas à pas pour retrouver confiance et sécurité à deux roues.

Les objectifs du cycle :

Sécurité sérénité : retrouver l’équilibre, surmonter la peur de la chute et conforter ses aptitudes physiques.

Prise en main du VAE : apprivoiser un vélo à assistance électrique (plus lourd et plus rapide).

Code et voirie : se familiariser avec les règles de partage de la route et les aménagements cyclables (zones 30, double-sens cyclables, chaussidoux…).

Déroulement des séances : chaque cycle comprend une séance initiale de bilan physique suivi de 7 ateliers d’1h30 (exercices ludiques en salle puis sorties encadrées sur la voie publique). Les séances se déroulent en petit groupe (6 à 8 personnes) pour un accompagnement chaleureux et de proximité. .

Rue Jean Monnet Décathlon village Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

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English :

« Back in the Saddle » Workshops by Pornic Agglo Pays de Retz%A0 %A0

L’événement Atelier : se remettre en selle Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic