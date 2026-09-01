Atelier : se remettre en selle Rue Jean Monnet Pornic
mercredi 23 septembre 2026 · Rue Jean Monnet · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Atelier : se remettre en selle
Rue Jean Monnet Décathlon village Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 15:00:00
fin : 2026-11-18 16:30:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18
Ateliers « Se remettre en selle » par Pornic Agglo Pays de Retz
Au programme
Souhaitez-vous reprendre le vélo en toute sérénité ou vous familiariser avec le vélo à assistance électrique (VAE) ? Organisé par Pornic Agglo Pays de Retz et animé par l’association Le Poulp, ce cycle d’ateliers collectifs vous accompagne pas à pas pour retrouver confiance et sécurité à deux roues.
Les objectifs du cycle :
Sécurité sérénité : retrouver l’équilibre, surmonter la peur de la chute et conforter ses aptitudes physiques.
Prise en main du VAE : apprivoiser un vélo à assistance électrique (plus lourd et plus rapide).
Code et voirie : se familiariser avec les règles de partage de la route et les aménagements cyclables (zones 30, double-sens cyclables, chaussidoux…).
Déroulement des séances : chaque cycle comprend une séance initiale de bilan physique suivi de 7 ateliers d’1h30 (exercices ludiques en salle puis sorties encadrées sur la voie publique). Les séances se déroulent en petit groupe (6 à 8 personnes) pour un accompagnement chaleureux et de proximité. .
Rue Jean Monnet Décathlon village Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16
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English :
« Back in the Saddle » Workshops by Pornic Agglo Pays de Retz%A0 %A0
L’événement Atelier : se remettre en selle Pornic a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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