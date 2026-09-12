Atelier Séances tricotage, papotages et autres réjouissances Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont

Informations pratiques

Saint-Just-Malmont

Atelier Séances tricotage, papotages et autres réjouissances

Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24 2026-11-12

Cet hiver, la médiathèque de Saint-Just-Malmont devient un véritable cocon de convivialité. Pendant deux heures, elle ouvre grand ses portes pour offrir un espace chaleureux, propice au partage, à la créativité et au bien-être.

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Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr

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English :

This winter, the Saint-Just-Malmont media center is becoming a true haven of warmth and friendliness. For two hours, it will open its doors wide to offer a warm space conducive to sharing, creativity, and well-being.

L’événement Atelier Séances tricotage, papotages et autres réjouissances Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Loire Semène