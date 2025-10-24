Atelier seau à bonbons et jeux 6/8 ans Petits d’Homme Guéret

Atelier seau à bonbons et jeux 6/8 ans

Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret Creuse

Viens fabriquer ton seau à bonbons et jouer à des jeux de société sur le thème d’Halloween avec Elina.

Sur inscription. .

Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61 petitsdhomme@orange.fr

