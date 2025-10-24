Atelier seau à bonbons et jeux 6/8 ans Petits d’Homme Guéret
Atelier seau à bonbons et jeux 6/8 ans Petits d’Homme Guéret vendredi 24 octobre 2025.
Atelier seau à bonbons et jeux 6/8 ans
Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-30
Viens fabriquer ton seau à bonbons et jouer à des jeux de société sur le thème d’Halloween avec Elina.
Sur inscription. .
Petits d’Homme 37 Grande Rue Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 07 61 petitsdhomme@orange.fr
