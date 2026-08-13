Atelier Seconde vie, cuir et tissu Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Atelier Seconde vie, cuir et tissu

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Offrez une seconde vie aux matières ! Avec anne-Lise, fabriquez une pochette à livre et de jolis marque-pages en cuir et tissus recyclés. Un moment créatif, convivial et engagé.

Durée de 2h

Dés 10 ans

Sur inscription .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

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English :

L’événement Atelier Seconde vie, cuir et tissu Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS