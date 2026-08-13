Atelier Seconde vie, cuir et tissu Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
samedi 28 novembre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Atelier Seconde vie, cuir et tissu
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Offrez une seconde vie aux matières ! Avec anne-Lise, fabriquez une pochette à livre et de jolis marque-pages en cuir et tissus recyclés. Un moment créatif, convivial et engagé.
Durée de 2h
Dés 10 ans
Sur inscription .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
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English :
L’événement Atelier Seconde vie, cuir et tissu Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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