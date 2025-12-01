Atelier Secrets de Clochette avec La Bulle Créative

Salle derrière la mairie Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 09:30:00

fin : 2025-12-17 10:30:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-17

Atelier Les mini Secrets de Clochette avec La Bulle Créative, le mercredi 10 décembre de 9h30 à 10h30, dans la salle derrière la mairie de Frahier-et-Chatebier, pour les enfants de 18 mois à 3 ans.

Atelier Les Secrets de Clochette mercredi 17 décembre de 9h30 à 10h30, pour les enfants de 3 à 5 ans.

Sur réservation en écrivant à labullecreative70400@gmail.com .

Salle derrière la mairie Frahier-et-Chatebier 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté labullecreative70400@gmail.com

English : Atelier Secrets de Clochette avec La Bulle Créative

L’événement Atelier Secrets de Clochette avec La Bulle Créative Frahier-et-Chatebier a été mis à jour le 2025-12-01 par RONCHAMP TOURISME