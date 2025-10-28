Atelier Secrets de cuisine normande Résidence Les Roses de France Courseulles-sur-Mer

Atelier Secrets de cuisine normande Résidence Les Roses de France Courseulles-sur-Mer mardi 28 octobre 2025.

Atelier Secrets de cuisine normande

Résidence Les Roses de France 21 rue Pierre Villey Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-28

À Courseulles, on cuisine, on partage, on se régale !

Envie de passer un bon moment autour des fourneaux ? Rejoignez-nous à Courseulles pour un atelier cuisine ouvert à toutes et tous, où l’on prépare des plats savoureux dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Au menu, des saveurs normandes de saison poisson en papillote avec ses petits légumes croquants, suivi d’une tarte normande d’automne aux courges — une alliance gourmande entre tradition et créativité.

Ici, pas besoin d’être chef·fe on apprend ensemble, on échange des astuces, on découvre des recettes locales… et surtout, on se fait plaisir. Que vous veniez seul·e, en famille ou entre ami·e·s, vous êtes les bienvenu·e·s. .

Résidence Les Roses de France 21 rue Pierre Villey Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 08 33 23 evs7decoeur@adaj.org

English : Atelier Secrets de cuisine normande

Join us for a cooking workshop open to all, where we prepare tasty dishes in a relaxed and friendly atmosphere. Please register

German : Atelier Secrets de cuisine normande

Kommen Sie zu einem Kochworkshop, der für alle offen ist und bei dem in einer entspannten und herzlichen Atmosphäre leckere Gerichte zubereitet werden. Nach Anmeldung

Italiano :

Unisciti a noi per un laboratorio di cucina aperto a tutti, dove prepareremo piatti gustosi in un’atmosfera rilassata e amichevole. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Únase a nosotros en un taller de cocina abierto a todos, en el que prepararemos sabrosos platos en un ambiente relajado y agradable. Inscripción obligatoria

