ATELIER SECTACLE LE PAPIER DÉCOUPÉ Léognan

Rue du 19 Mars 1962 Léognan Gironde

Tarif : – –

Dans le cadre de ÇA CARTOON À LÉOGNAN 2025,

Mise au point dès les premiers films d’animation, la technique du papier découpé est au cœur de cet Atelier-Spectacle qui propose aux spectateurs de découvrir les multiples possibilités qu’elle offre.
L’atelier s‘attache en particulier à la confection des personnages, le principe de l’image par image, l’animation de marionnettes et la réalisation d’une fiction. On y découpe, assemble, puis anime personnages et objets afin de fabriquer ensemble une histoire !
Un film est réalisé en direct, puis visionné immédiatement.

Animé par l’association Les Grands Espaces A partir de 4 ans Durée 1h   .

Rue du 19 Mars 1962 Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30  culture@mairie-leognan.fr

