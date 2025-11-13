ATELIER SECTORIEL SUR L’INDUSTRIE Agence ANGERS LA ROSERAIE Angers

ATELIER SECTORIEL SUR L’INDUSTRIE Jeudi 13 novembre, 08h30 Agence ANGERS LA ROSERAIE Maine-et-Loire

Dans le cadre de la semaine de l’INDUSTRIE, nous organisons un atelier pour découvrir ce secteur d’activité : Participez à un événement unique dédié aux différents métiers de l’INDUSTRIE ! Que vous soyez débutant ou en reconversion, cet événement est l’opportunité idéale pour explorer les nombreuses possibilités offertes par ce secteur dynamique. Découvrez les établissements qui recrutent, tester vos connaissances grâce à un quiz interactif, Vous pourrez explorer les offres d’emploi disponibles

Agence ANGERS LA ROSERAIE 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

