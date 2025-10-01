Atelier sécurité double authentification Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges

Atelier sécurité double authentification Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges mercredi 1 octobre 2025.

Atelier sécurité double authentification Limoges

Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Atelier de 30 minutes sur smartphone.

La double authentification est un système mis en place sur de plus en plus de sites et d’applications afin d’augmenter la sécurisation de votre espace personnel. Sa mise en service et son fonctionnement sont donc indispensable.

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm centre-ville, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre. .

Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53

English : Atelier sécurité double authentification Limoges

German : Atelier sécurité double authentification Limoges

Italiano :

Espanol : Atelier sécurité double authentification Limoges

L’événement Atelier sécurité double authentification Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole