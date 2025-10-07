Atelier sécurité mot de passe Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges

Atelier sécurité mot de passe Limoges Bfm centre-ville / salle de formation Limoges mardi 7 octobre 2025.

Atelier sécurité mot de passe Limoges

Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Les mots de passe pour être efficaces et résister le plus longtemps possible doivent remplir des conditions exigentes, mais comment créer un mot de passe compliqué et surtout comment le retenir ?

Inscription à l’espace multimédia de la Bfm centre-ville, sur présentation de la carte de bibliothèque à jour ou par téléphone à partir du mardi 2 septembre. .

Bfm centre-ville / salle de formation 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53

English : Atelier sécurité mot de passe Limoges

German : Atelier sécurité mot de passe Limoges

Italiano :

Espanol : Atelier sécurité mot de passe Limoges

L’événement Atelier sécurité mot de passe Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Limoges Métropole