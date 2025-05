Atelier sécurité routière séniors – Maison des Associations Lanton, 13 mai 2025 14:30, Lanton.

Gironde

Atelier sécurité routière séniors Maison des Associations Avenue David de Vignerte Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13 14:30:00

fin : 2025-05-13 17:30:00

Date(s) :

2025-05-13

Atelier séniors gratuits Prévention des risques et sécurité dans les déplacements routiers.

Organisé par Alter & go et le CCAS de Lanton

Sur inscription auprès du CCAS 05.56.03.86.11 .

Maison des Associations Avenue David de Vignerte

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 11

English : Atelier sécurité routière séniors

German : Atelier sécurité routière séniors

Italiano :

Espanol : Atelier sécurité routière séniors

L’événement Atelier sécurité routière séniors Lanton a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Coeur Bassin