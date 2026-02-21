Atelier self défense Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

La self-défense est l’art de la défense personnelle ou de l’autodéfense sans arme. Elle désigne l’ensemble des techniques de combat permettant de faire face à une attaque lorsque l’on est désarmé.

Le but n’est pas de combattre, mais de se protéger et fuir en sécurité. La self-défense met l’accent sur des techniques simples, accessibles à tous, quel que soit l’âge ou la condition physique.

Le mercredi 04 mars 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 25 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/cour-de-self-defence? +33145884668 pijpoternedespeupliers@ligueparis.org



